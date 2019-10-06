Yeniden Sinematek'te İzmir filmleri var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ilgi gören "Yeniden Sinematek" gösterimleri Ekim ayında da devam ediyor. "İzmir Beyazperdede" temasıyla gerçekleştirecek gösterimlerde İzmir'i konu alan veya mekan olarak İzmir'in seçildiği Atıf Yılmaz, Kartal Tibet, Can Kılcıoğlu ve Emre Yeksan'a ait filmler yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yeniden Sinematek" gösterimleri kapsamında "İzmir Beyazperdede" temasıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinin yer aldığı filmler Ekim ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek. Gösterimler Kültürpark İzmir Sanat'ın yanı sıra Selçuk, Seferihisar ve Aliağa'da yapılacak.

Taçsız Kral

Sinemanın en iyi filmlerini bir araya getiren 'Yeniden Sinematek'in bu ayki ilk gösterimi 4 Ekim Cuma akşamı İzmir Sanat'ta saat 20.00'de yapıldı. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu 1965 yapımı "Taçsız Kral" filmi İzmir Karşıyaka'da Çiftefırınlar Mahallesi'nde çekildi. Taçsız Kral lakabıyla tanınan efsane futbolcu Metin Oktay, Türk futbolundaki yükseliş öyküsünün anlatıldığı filmin başrolünü de üstleniyor. Filmde Erol Taş, Ayten Gökçer, Ajda Pekkan, Gönül Yazar gibi sanatçılar yer alıyor. Film, 8 Ekim Salı günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi'nde, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Koltuk Belası

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Koltuk Belası" 1990 yılında çekildi. Aziz Nesin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan film İzmir'in bir sahil kasabasında geçiyor. Filme konu olan olayların geçtiği kasabada belediye başkanları göreve geldikten sonra kısa sürede çıldırıp akıl hastanesine kapatılmaktadır. Yedinci belediye başkanının da aynı kaderi paylaşmasının ardından imar müdürlüğünde çalışan Zühtü Kaya'nın göreve getirilmesiyle birbirinden ilginç olaylar gelişmeye başlar. Erdoğan Tünaş'ın senaryosunu yazdığı komedi filminin başrollerinde usta sanatçılar Kemal Sunal, Sema Çeyrekbaşı, Gökhan Mete ve Berna Laçin yer alıyor. Filmin gösterimi 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da gerçekleşecek.

Karnaval

Can Kılcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Karnaval" 2013 yapımı bir dram filmi. Başrollerde; Serdar Orçin, Tülin Özen ve İpek Bilgin yer alıyor. İzmir'in Urla ilçesinde çekilen Karnaval, evden eve halı yıkama makinesi pazarlayan Aliş ve babasının düğün salonunda pastacılık yapan Demet'in aşkını anlatıyor. 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da, 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk ve Aliağa Kültür Merkezi'nde, 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda İzmirlilerle buluşacak.

Körfez

Türkiye-Almanya-Yunanistan ortak yapımı "Körfez" filminin yönetmen koltuğunda Emre Yeksan oturuyor. Ulaş Tuna Astepe, Damla Ardal, Merve Dizdar'ın yer aldığı film, acılı bir boşanmanın ve işsizliğin neden olduğu sefaletin ardından 30'lu yaşlarının ortasındaki Selim'in, İzmir'deki üst orta sınıf ailesinin yanına taşınmasını konu alıyor. Film İzmir'i, Alsancak'tan Karşıyaka'ya, Göztepe'den Çiğli'ye, Bayraklı'dan Kadifekale'ye kadar sokak sokak arşınlıyor. Körfez, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da vizyona girecek.