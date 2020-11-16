Yeşilova Höyüğü’nde balıkçı ağı bulundu

Bornova Belediyesi tarafından desteklenen Yeşilova Höyüğü kazılarında balıkçıların 8 bin yıl önce ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdikleri anlaşıldı

Höyükte bulunan ana tanrıça figürünün ardından 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı bulundu. Yeni buluntular, 8 bin yıl önce Bornova’da yaşayan insanların tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçı bir toplum olduğu yönündeki tezleri güçlendirdi. Buluntular, balık ağlarının suyun altında sabit durması amacıyla taş ağırlıkların üstüne çentikler atıldığı ve bu çentiklerle ağlara bağlandıklarına yönelik bir teknik uygulandığını ortaya koydu.

Vatoz ve çipura avladılar

Kent kültürünün geliştirilmesi için pek çok projeye katkı sunan Bornova Belediyesi’nin verdiği destekle kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü’nde ele geçirilen arkeolojik buluntulara bir yenisi daha eklendi. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç.Dr.Zafer Derin yaptığı değerlendirmede buluntuların, dönemin beslenme ve ekonomik faaliyetlerine dair önemli bilgiler verdiği ifade etti. Derin, “Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin çevrelerindeki derelerde ya da dereler yardımıyla denize ulaştığı sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar Yeşilova Höyüğü’nde ele geçen vatoz, çipura gibi büyük balık kemikleri de bunun bir kanıtıdır” diye konuştu.

Desteğimiz sürecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Yeşilova Höyüğü’nde devam eden çalışmalarla elde edilen sonuçların kent kültürünün gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Yeşilova Höyüğünün ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyleyen İduğ, ”Bornova Belediyesi olarak kazı çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.