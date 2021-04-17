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Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor

Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni bir haber daha geldi. Amazon Studios'un, dizi için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı konuşulurken son paylaşılan bilgilere göre; dizinin sadece ilk sezonu 465 milyon dolara mal olacak

Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:50

J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı ve Peter Jackson ile beyazperdeye uyarlanan seri bu defa Amazon yapımıyla dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Stuff’ta yer alan bütçe bilgisiyle beraber dizinin Yeni Zelanda’da çekileceği ve 5 sezon süreceği ile ilgili bilgiler de Amazon tarafından doğrulandı.

Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma ve Turizm Bakanı Stuart Nash de bilgileri teyit ederek; “Bu harika, gerçekten… Şimdiye kadar yapılmış en büyük televizyon dizisi olacak” dedi.

Dizi şimdiden; son yılların en popüler dizilerinden biri olan ve her sezonu yaklaşık 100 milyon dolara mal olan HBO dizisi “Game of Thrones” ile karşılaştırılmaya başlandı bile.

Amazon, “Yüzüklerin Efendisi”nin TV haklarını 2017’de 250 milyon dolara satın almıştı. Dizi, “Hobbit” ve “Yüzüklerin Efendisi” romanlarında ve filmlerinde gördüğümüz hikayelerden binlerce yıl önce geçecek. Resmî açıklamaya göre hem tanıdık hem de yeni karakterler dizide yer alacak.

Dizinin yapımı için çalışmalara çoktan başlandı ve yayın tarihi açıklanmasa da Amazon Studios başkanı Jennifer Salke, 2018’de The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada, şirketin dizinin 2021’de yayınlanmasını umduğunu söyledi.

Etiketler; #yüzüklerin efendisi #hobbit
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