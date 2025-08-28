İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un 103. yılı kapsamında “Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in Kurucu Ruhuna Yolculuk” başlıklı söyleşi düzenledi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen’in katıldığı etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kültürpark’a Yeni Kütüphane Müjdesi

Başkan Dr. Cemil Tugay, etkinlik sırasında Kültürpark’ta yapımı süren ve eylül ayında açılacak kütüphaneye Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adını vereceklerini açıkladı. Tugay, kütüphanenin İzmir’in kültür ve eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Ortaylı, bu sürprizden dolayı teşekkür ederek büyük memnuniyetini dile getirdi.

Ortaylı’dan Tarih ve Eğitim Vurgusu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşide Büyük Taarruz’un askeri ve siyasi boyutlarını anlattı, ordunun önemine dikkat çekti. Eğitimin topluca yapılması gerektiğini belirten Ortaylı, liselerin seviyesinin yükseltilmesi ve gençlerin bilinçli yetişmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, saygı ve toplumsal dayanışmanın önemine değindi.

Bayülgen’den Tarihi Değerlendirme

Okan Bayülgen, Büyük Taarruz’un tarihimizdeki önemini hatırlattı. “Bu kalabalıkla Büyük Taarruz’u başlatacağız” diyen Bayülgen, milletin kaderini çizme cesareti ve var olma iradesinin, tarihimizdeki en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

İzmir Kültür Hayatında Yeni Dönem

Kütüphane açılışıyla İzmir’de kültür ve eğitim alanında yeni bir dönem başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde kentte en az dört yeni kültür merkezi açmayı planlıyor. Bunlar arasında Karşıyaka’daki yeni opera binası da yer alacak.