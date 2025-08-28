İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli yüzücüsü Tuna Tunca, haziran ayında gerçekleştirdiği tarihi başarıyla adını Türk spor tarihine yazdırdı. Manş Denizi’ni tek başına geçen Tunca, otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. 34 kilometrelik zorlu parkuru 13 saat 26 dakikada tamamlayan genç sporcu, dayanıklılığı ve azmiyle uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti.

Yeni rota: Avrupa’dan Afrika’ya

Manş zaferinin ardından gözünü yeni bir hedefe diken Tunca, bu kez Cebelitarık Boğazı’nı aşmaya hazırlanıyor. Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran 14 kilometrelik parkuru yüzerek geçmek isteyen sporcu, 1-9 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşullarının elverişli olduğu ilk günde suya girecek. Başarıya ulaşması halinde Tuna Tunca, dünyada Cebelitarık’ı geçen ilk otizmli yüzücü unvanını kazanacak.

“Başarılarının devamı için yanındayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Tuna’nın Cebelitarık hedefi öncesinde yaptığı açıklamada, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle spora ve sporcuya yatırımlarımız devam ediyor. Tuna Tunca, hem kulübümüz hem de ülkemiz adına gurur kaynağı. Onun gibi sporculara sahip çıkmaya ve başarılarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bir farkındalık elçisi”

Tuna’nın annesi Gül Nur Tunca ise oğlunun başarısının yalnızca sporla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Tuna, 3 yaşından itibaren farklı ve özel bir birey olarak büyük mücadeleler verdi. Manş geçişiyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj gönderdi. Şimdi Cebelitarık için kulaç atacak. O, yalnızca bir sporcu değil aynı zamanda farkındalık elçisi.”

Zorlu antrenmanlarla hazırlanıyor

Tuna’nın antrenörü Mert Onaran ise Karaburun ve Urla açıklarında yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Manş Denizi’nde olağanüstü bir performans sergiledi. Günlük 20 kilometreye varan antrenmanlarla Cebelitarık’a hazırlanıyor. Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen hazır” ifadelerini kullandı.

Tuna Tunca’nın yeni hedefi yalnızca spor camiasında değil, otizm farkındalığı açısından da büyük önem taşıyor. Genç sporcu, Cebelitarık Boğazı’nı geçmesi halinde hem Türk spor tarihine hem de dünya yüzme tarihine yeni bir başarı daha kazandıracak.