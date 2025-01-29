İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın tarihi simgelerinden biri olan 26 Ağustos Kapısı’nda güçlendirme çalışmalarına başlıyor. 3 Şubat itibariyle başlayacak olan projeyle, yapının yıpranan çelik aksamı güçlendirilecek ve tarihi kapı daha güvenli hale getirilecek.

Kültürpark’ın tarihi kapıları yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesel 5 kapısından biri olan 26 Ağustos Kapısı için kapsamlı bir güçlendirme çalışması başlatıyor. 2023 yılı itibariyle Lozan, Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapıları için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak hem yapılar sağlamlaştırıldı hem de görsel açıdan yenilendi. Şimdi ise 26 Ağustos Kapısı, aynı özenle güçlendiriliyor.

Ağaçların korunması için proje revize edildi

Çalışmalar sırasında çevredeki bazı ağaçların zarar görmemesi için projede revize yapıldı. Proje yenileme süreci ve kurul onaylarının uzaması ihtimali göz önünde bulundurularak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi kapının çelik aksamındaki yıpranmayı dikkate alarak güçlendirme işlemini bir an önce başlatma kararı aldı. Bu sayede, Kültürpark’ın uzun yıllardır hizmet veren 26 Ağustos Kapısı, hem güvenli hem de estetik bir şekilde korunacak.

Güvenlik için çelik konstrüksiyon güçlendirilecek

Proje revizyonu süreci devam ederken, tarihi kapının can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi adına mevcut çelik konstrüksiyon sağlamlaştırılacak. Böylece, Kültürpark’ın tarihi dokusunun korunması sağlanacak ve aynı zamanda halkın güvenliği de gözetilecek.