İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Yeni Yıl Festivali, Kültürpark’ta coşkuyla sürüyor. Festivalin pazar akşamı konuğu Mansur Ark, İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültürpark’ta yeni yıl festivali rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Yeni Yıl Festivali, yılbaşı atmosferini Kültürpark’a taşıyor. Özel olarak süslenen alışveriş stantları, yeme-içme alanları, çocuk oyun parkları ve yapay buz pisti, ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Festivalde her gün farklı etkinlikler yer alırken, pazar akşamı sahne alan 90’ların efsane ismi Mansur Ark, nostaljik şarkıları ve enerjik sahne performansıyla katılımcıları mest etti. İzmirli müzikseverler, unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

Yeni Yıl Festivali’ne yoğun ilgi

Festival, İzmirliler kadar çevre illerden ve Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalin gelecek yıllarda yabancı turistler için de cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyor. Bu amaçla İzmirli turizmciler ve esnafla iş birliği içerisinde hareket edilerek, kentin tanıtımına katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışılıyor. İzmir’in kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran festival, yerel ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni yıl festivali

Kültürpark’taki etkinlikler, yılbaşı öncesi İzmir’de neşeli bir atmosfer yaratıyor. Çocuklar için düzenlenen atölyeler, dans gösterileri ve sahne şovları, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek olan festivalde yerel sanatçılar, dans toplulukları ve özel performanslar da sahne alacak. Festival, İzmir’in her köşesinde yılbaşı ruhunu yaşatmayı hedefliyor.