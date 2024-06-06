Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Karşıyaka'nın sağlam stoperi Alpay Koldaş, transfer piyasasında yüksek talep görüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon Bandırmaspor'dan bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu için 1. Lig ve 2. Lig'den birçok kulübün ilgisini çekti. Yeni sezona güçlü bir kadro ve deneyimli bir teknik direktörle girmek isteyen Karşıyaka, öncelikle teknik heyetin isteklerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Alpay Koldaş, geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta görev aldı ve performansıyla dikkat çekti. Takımın savunmasındaki güçlü duruşuyla ön plana çıkan Koldaş, kulüplerin radarında yer alıyor. Bununla birlikte, Karşıyaka'da altyapıdan çıkan diğer yetenekler, sol bek Ferdi Burgaz ve ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Durgun da transfer piyasasında öne çıkan isimler arasında.