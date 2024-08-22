Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) açıkladığı Temmuz 2024 verilerine göre, küresel ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında bir azalma göstererek 152,8 milyon ton seviyesine düştü. Küresel bazda üretim düşüşü, bazı büyük üretici ülkelerde belirgin bir şekilde hissedildi.

Ülke bazında ham çelik üretimindeki değişimler

Çin: Ham çelik üretimi, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 82,9 milyon ton oldu. Çin, dünya çelik üretiminin büyük bir kısmını üstlenmektedir ve bu düşüş, küresel üretim rakamlarını önemli ölçüde etkiledi.

Japonya: Japonya'nın üretimi yüzde 3,8 düşüşle 7,1 milyon tona indi. İstanbul-İzmir nakliye ücretleri 18 kat arttı: gıda fiyatları yükseliyor!

Rusya: Rusya'nın üretiminde yüzde 3,1'lik bir azalma yaşandı ve 6,2 milyon ton olarak kaydedildi.

ABD: ABD'nin ham çelik üretimi ise yüzde 2,1 artışla 6,9 milyon tona çıktı, bu da ABD'nin çelik üretimindeki artışı işaret ediyor.

Türkiye'nin ham çelik üretimi

Türkiye'nin ham çelik üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi ve 3,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu artış, Türkiye'nin küresel çelik üretimindeki olumlu performansını ve pazar payını artırdığını gösteriyor.

Diğer üretici ülkelerdeki artışlar

Brezilya: Üretim yüzde 11,6 artışla 3,1 milyon ton oldu.

Almanya: Üretim yüzde 4,8 artışla 3,1 milyon tona çıktı.