Küresel piyasalar, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte artan satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir izliyor. ABD'li teknoloji devleri Alphabet ve Tesla'nın finansal sonuçları yatırımcıları endişelendirdi.

ABD piyasalarındaki gelişmeler

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Alphabet'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 14, net karı yüzde 28,6 artış kaydetti. Ancak şirketin yapay zeka konusunda istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi yatırımcıları tedirgin etti. Tesla'nın net karı ise aynı dönemde yüzde 45 düşerken, Robotaxi tanıtımının ertelenmesi sonrası vadeli işlem piyasalarındaki pay vadeli kontratları yaklaşık yüzde 7 geriledi.

Bu gelişmelerle ABD'de vadeli endeks kontratları güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı. Bugün Qualcomm ve IBM gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Tahvil ve döviz piyasaları

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 104,4 seviyesinde. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 2.415 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 80,3 dolardan işlem görüyor.

Bakır fiyatları

Elektrikli araçlarda yeni teknolojilerle daha az bakır kullanılabileceği haberlerinin ardından bakırın libresi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4,14 dolardan alıcı buluyor.

New York Borsası ve ABD endeksleri

New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Bugün ise bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya piyasaları

Asya pay piyasalarında yeni günde satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, özellikle Tesla'nın üretim sürecinde yer alan şirketler düşüş eğiliminde hareket etti. Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, ülkede imalat sanayi PMI 49,2'ye inerken, hizmet sektörü PMI 53,9'a ve bileşik PMI 52,6'ya çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. Dolar/TL, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek 32,8577 seviyesinden işlem görüyor.

Günün takvimi

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

15.30 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları