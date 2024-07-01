Dünya genelinde enflasyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesi yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. Para piyasalarında, Fed'in bu sene iki kere faiz indireceği fiyatlansa da, hem Fed yetkililerinin temkinli mesajları, hem de ABD'nin makroekonomik verilerinden alınan sinyaller bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması bekleniyor. Ülkede istihdamın güçlü kalması, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul ediliyor. Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

ABD piyasaları ve tahvil faizleri

Cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,39'a çıkarken, haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,40 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,6 seviyesinde seyrederek düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyor. Altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 323 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 azalışla günü 84,9 dolardan tamamladı ve şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yükselişle 85,2 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü Almanya hariç negatif bir seyir hakim oldu. Fransa'da hafta sonu düzenlenen erken seçimin 1. turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesine karşın salt çoğunluğu sağlayabilmek için merkez veya sol partilerle ikinci turda işbirliği yapmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Analistler, bu durumun Avrupa'da endeks vadeli kontratların haftaya pozitif bir başlangıç yapmasında etkili olduğunu belirterek, hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra hafta içinde de Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor.

Asya piyasaları ve Çin verileri

Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, Çin'de açıklanan verilerin ekonomik canlılığa işaret etmesi bu seyirde etkili oldu. Çin'de Caixin imalat sanayi PMI haziranda 51,8 ile beklentileri aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise imalat sanayi PMI aynı dönemde 50 ile tahminlerin altında kaldı. Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesinde seyretmeye devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. BoJ'un bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimali fiyatlanırken, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağı öngörülüyor.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL

Yurt içinde de cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı. Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,7179'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,7410 seviyesinden işlem görüyor.

Bugünün piyasa takvimi

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI

15.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat sanayi PMI