AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in balıkçılık konusundaki sözlerine değinen Zorlu, “Madem balıkçılığı önemsiyor, önce İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe baksın” dedi.

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” gündemi

Basın toplantısında konuşan Zorlu, toplantıların ana temasının “Hep birlikte güçlü Türkiye” olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle iç cepheyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Müzakere ya da pazarlık söz konusu değil”

Zorlu, “Bu geldiğimiz nokta, ortaya çıkan netice ve oluşan komisyonun ardında herhangi bir müzakere ya da pazarlık yoktur” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e İzmir göndermesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in balıkçılık konusundaki çıkışına değinen Zorlu, “Balıkçılar bizim baş tacımızdır. Ancak Özel’e tavsiyem, önce İzmir Körfezi’ne bakmasıdır. Oradaki kirlenmeye, atık suya ve toplu balık ölümlerine dikkat ederse daha büyük bir görev yapmış olur” dedi.