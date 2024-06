Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, Genç Denizli Fotoğrafçılık Kulübü’nün Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Fotoğraf Çekimi kursunda başarılı olan 22 kursiyerin 60 eseri Karma Fotoğraf Sergisi ile beğeniye sunuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kurs hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli ve fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça, gençler başta olmak üzere her yaştan 22 kursiyerin sergiye emek verdiğini belirterek, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Kültür ve sanata tam destek

Başkan Çavuşoğlu ise, Denizli’nin sokakları, caddeleri ve meydanlarının sanatla buluşacağını ifade ederek, kenti sanat şehri haline getirmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Sergide 22 fotoğrafçının ortaya koyduğu güzellikleri göreceklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Umarım daha büyük güzellikleri, sanatla anılabilecek bir şehri daha da güzelleştirmek bizim elimizde olacak. Bu anlamda katkı ve desteklerimizi de esirgemeden bu süreci tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, kursiyerlerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi.

22 kursiyerin 60 eseri sergileniyor

Genç Denizli Karma Fotoğraf Sergisi’nde son iki dönem temel fotoğrafçılık eğitimi ve fotoğraf çekimi kursuna katılan 60 kursiyerden 22’sinin 60 eseri sergide yer alıyor. Ağırlıklı olarak Denizli ve çevresi ile farklı şehir ve ülkelere ait fotoğraflar sergide 6 Haziran’a kadar görülebilecek.