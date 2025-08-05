Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları Özgür Akar ve Davut Şengül, Manisa Muaythai Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Diziye Ayaz Alp karakteriyle renk katan Özgür Akar ile Davut Bey rolüyle tanınan Davut Şengül, ziyaret sırasında sporculara moral verdi.

Uzak doğu sporları ve geleneksel Türk yaycılığı alanında da bilinen Davut Şengül, 30 yılı aşkın süredir Muaythai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış ile dostluklarını sürdürdüklerini ifade etti. Denizli’de katıldıkları bir etkinlik sonrası İstanbul’a dönmeden önce Manisa’daki eğitim merkezine uğrayan oyuncular, genç sporcularla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda sporcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyunculara, Antrenör Ediz Barış tarafından teşekkür edildi.