Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 27 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 17. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası’nda ikincilik elde etti. Türkiye’den katılan tek kadın takımı olarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası arenada büyük başarı gösterdi

Turnuvada 15 farklı ülkeden 27 üniversitenin kadın voleybol takımları yer aldı. İlk kez uluslararası platformda mücadele eden Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, eleme turlarında Portekiz, Almanya, Hırvatistan, İtalya ve Romanya’dan takımları mağlup ederek 16 takım arasından finale yükseldi. Finalde ise Macaristan Spor Bilimleri Üniversitesi ile karşılaştı.

Final maçında çekişmeli mücadele yaşandı

Çekişmeli geçen final maçında Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 3-2’lik skorla Macaristan Spor Bilimleri Üniversitesi’ne mağlup oldu ancak turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Bu sonuç, takımın ve üniversitenin gurur kaynağı oldu.

Takımın teknik kadrosu ve oyuncuları

Takımın sportif koordinatörlüğünü Efsun Pınar, antrenörlüğünü Alper Kemal Kaygusuz ve yardımcı antrenörlüğünü Ramazan Öztürk üstlendi. Kadroda Ece Türkben, Derin Demirel, Selen Naz Kıran, Selin Filiz, Esra Çevik, Ilgaz Soğukdağ, Begüm Can, İnci Naz Apaydın, Simay Cinbaz, Defne Kandemir, Buse Gül, Melisa Ayas, Fadime Berra Aslan ve Selin Azra Çimen yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, bu başarıyla hem Türkiye’yi hem de kurumlarını uluslararası platformda gururlandırdı.