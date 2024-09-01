Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Kuşadası açıklarında 1 Eylül 2024 sabahı saat 10:20'de, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 14 kaçak göçmenden 4'ünün çocuk olduğu tespit edildi. Kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Operasyonda, göçmenleri denizden çıkaran ekipler, ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne teslim edileceği ifade edildi.