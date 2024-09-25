Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botu içerisinde mahsur kalan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin arasında 11 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Olay, Kuşadası açıklarında lastik botla sürüklenen bir grup dağılımının olduğu ihbarı üzerine başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı KB-108 botla, hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, Yunanistan'daki unsurların Türk karasularına geri döndüğü anlaşılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin durumu

Kurtarılan 21 göçmen, operasyonların ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.