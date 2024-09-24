Kuşadası’nda hayatı kolaylaştıran Ada Mobil uygulaması, “Kuşadası cebinde, hayat elinde” sloganıyla hizmete girdi. Uygulama, Tarihi Kervansaray’da düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin turizm kenti açısından önemine vurgu yaparak, iki yıl süren hazırlıkların ardından Ada Mobil uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Günel, Ada Mobil uygulaması sayesinde vatandaşların birçok belediye hizmetine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceğini ifade ederek, "Kısa süre önce tanıttığımız Adalı Kart’ın ardından Ada Mobil uygulaması da hemşehrilerimize önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayacak. Kuşadası’nda yaşamak artık bir dokunuş kadar kolay" dedi.

Kolay erişim ve hızlı hizmet

Android ve iOS mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen Ada Mobil, Kuşadalılara belediyecilik işlemlerini pratik bir şekilde yapma imkânı sunuyor. E-belediye üzerinden yapılabilen e-imar, borç sorgulama gibi işlemler, tek bir tuşla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ve eğitimlere dair duyurulara da uygulama üzerinden erişim sağlanacak.

Uygulama, belediyenin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa ile yapılacak başvuru ve taleplerin iletilmesini de kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahale için sunulan Haybulans hizmetine ve Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne 7/24 erişim sağlanabilecek.

Turizm ve şehri tanıtma

Ada Mobil uygulaması, Kuşadası’nın turizm potansiyeline katkıda bulunmayı da hedefliyor. Uygulama aracılığıyla kullanıcılar, kentin turistik noktalarını yerli ve yabancı turistler için tariflerle keşfedebilecek. Ayrıca, Ada Mobil üzerinden Adalı Kart’ın sunduğu avantajlara ulaşmak da mümkün olacak; böylece kullanıcılar QR kod taramasıyla anlaşmalı işletmeleri görüntüleyebilecek.

Kuşadası’nın en yakın nöbetçi eczaneleri, otoparklar ve acil toplanma alanları gibi noktalar da uygulama ile kolayca bulunabilecek. Ada Mobil, Kuşadası Belediyesi’nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtarak, kent sakinlerinin görüşlerini almak için düzenlenecek anket ve araştırmalarla da vatandaşların nabzını tutmaya devam edecek.