Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen ile 2 organizatör, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda yakalandı.

Operasyonun detayları

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği, gelen bir ihbar üzerine Davutlar Mahallesi sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik ile koordineli bir operasyon düzenledi.

Sisam adasına geçmeye hazırlanırken yakalandılar

Operasyon sırasında, lastik botla Yunanistan’ın Sisam adasına geçmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen, 11’i Suriye, 1’i Sudan ve 13’ü Yemen uyruklu olmak üzere, ve iki organizatör suçüstü yakalandı. Ekiplerin hızlı müdahalesi, göçmenlerin bu tehlikeli yolculuğa çıkmasını önledi.

Gözaltı ve süreç

Gözaltına alınan organizatörler S.F. ve K.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 25 düzensiz göçmen ise, Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderilerek işlemlerine devam edildi.