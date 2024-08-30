Kuşadası’nda deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları giderek artıyor. 2011 yılından itibaren az sayıda gözlemlenen yuvalama bu yıl belirgin bir artış gösterdi. 2023 yılında Kuşadası ve Pamucak sahillerinde yuva sayısı 7’ye yükseldi. Şu ana kadar kontrol edilen 5 yuvadan toplam 395 yumurta tespit edildi ve bunlardan 260 yavru sağlıklı bir şekilde denize ulaştı. Eylül ayının ilk haftasında, kuluçka sürecinde olan 2 yuvadan daha yavruların çıkması bekleniyor.

İklim değişikliği ve yuvalama alanları

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan, iklim değişikliğine bağlı olarak yuvalama alanlarının batı Akdeniz'e kaydığını belirtti. Türkozan, İtalya ve İspanya’da yuva sayısında artış gözlendiğini ve Türkiye’de de bazı bölgelerde yuvalama faaliyetlerinin kaydedildiğini söyledi. Kuşadası’nın bu yıl 7 yuvaya ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaşarak, gelecek yıl da yuvalama alanlarının izleneceğini ve deniz kaplumbağalarının beslenme ve kışlama alanlarında meydana gelen değişikliklerin takip edileceğini ekledi.

Ekosistem Koruma ve Doğasevenler Derneği görüşleri

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın bölgesinde, 2011 yılından bu yana az sayıda yuvalama gözlemlendiğini belirtti. Sürücü, bazı yumurtaların embriyolojik gelişimini tamamlamadığını ve bozuk yumurtalar olduğuna dikkat çekti. Bu veriler, bölgedeki deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi açısından önem taşıyor.