Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) iş birliğiyle kente kazandırılan Ada Modern Sanat Galerisi, kapılarını çağdaş sanatın özel eserlerine açmaya devam ediyor. Son olarak, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil ve müzisyen-ressam Erol Evgin'in "Yan Yana" adlı ortak sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı, Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle gerçekleşti. Açılışa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, müzisyen ve ressam Erol Evgin, KUSAV Başkanı Levent Köylü, serginin küratörü İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Güçlü bir sanatsal buluşma

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği sergi, Devrim Erbil'in kendine özgü figürleri ve Erol Evgin'in müzikal esinlenmelerle yarattığı eserlerini bir araya getiriyor. Bu özel buluşma, sanatseverlere her iki sanatçının da bakış açılarını ve sanatsal dillerini keşfetme imkanı sunuyor.

Sanata destek vurgu yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Değerli sanatçımız Erol Evgin ve dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı bu kıymetli sergiye hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır birçok eseriyle sanat dünyasında önemli yeri olan iki değerli ismi Ada Modern Sanat Galerisi'nde ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz. Erol Evgin, sanatçı kimliğine uzun yıllardır aşina olduğumuz bir isim. Bugün burada ressam yönüyle de bizlerle buluştuğu için kendisine teşekkür ediyorum."

Sergi ne zaman ziyaret edilebilir?

"Yan Yana" sergisi, 4 Temmuz 2024 tarihine kadar Ada Modern Sanat Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor. Sanata ve bu iki usta isme ilgi duyan herkesi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz.