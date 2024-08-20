Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası El Sanatları Eğitim Derneği üyelerinin yaptığı eserlerin yer aldığı karma sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in katılımı ile açılışı gerçekleştirilen sergi, 24 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

İbramaki Sanat Galerisi’ndeki serginin açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çok sayıda sanat sever katıldı. Başkan Ömer Günel, serginin açılış kurdelesini kestikten sonra alanı dolaşarak Kuşadası El Sanatları Eğitim Derneği Başkanı Hülya Aktaş’tan eserler hakkında bilgi aldı. Sergide, 12 dernek üyesi tarafından yapılan karma dekoratif el sanatları, model uçak, ağaç işleme, yağlı boya tablolar, su kabağı ve ahşap boyama gibi çeşitli çalışmalar yer alıyor. Sergi, 24 Ağustos Cumartesi gününe kadar izlenebilir.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Başkan Ömer Günel, “İbramaki Sanat Galerisi’nde, Kuşadası El Sanatları Eğitim Derneği’nin bu güzel eserlerine yer verdiğimiz için çok mutluyuz. Başta dernek başkanımız Hülya Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok orijinal bir sergi olmuş. Sergiyi herkesin ilgiyle gezeceğini düşüyorum” diye konuştu.