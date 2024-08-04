Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının 300. günü dolayısıyla anlamlı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Kuşadası Filistin Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Filistin’e destek verilerek uluslararası kamuoyuna seslenildi.

Yürüyüş detayları

Toplanma noktası ve rota:

Yürüyüş, Kuşadası’nda Kısmet Otel Kavşağı’nda toplandıktan sonra sahil bandı boyunca devam etti. Katılımcılar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar yürüyerek seslerini duyurdu.

Sloganlar ve pankartlar:

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte çeşitli sloganlar attı. "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika", ve "Filistin halkı yalnız değildir" gibi ifadelerle destek mesajları verdiler. Ayrıca, "Gazze katliamının 300. günü", "Kahrolsun İsrail", ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

Basın açıklaması ve sonuç

Yürüyüş, meydanda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Yapılan açıklamada, Gazze’deki sivil kayıplar ve devam eden insani krizler hakkında farkındalık yaratıldı. Etkinlik, Filistin halkının yanında olduklarını ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek istediklerini vurgulayan bir mesaj verdi.

Destek ve Katılım

Bu tür yürüyüşler, uluslararası arenada Filistin sorununa dikkat çekmek ve destek sağlamak adına önemli bir rol oynuyor. Kuşadası’ndaki bu etkinlik de, sivil toplumun ve halkın Filistin’e olan desteğini açıkça ortaya koydu.