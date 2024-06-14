Çalışmalar sonucunda dere yatağındaki kum, çamur, yosun ve ambalaj atıkları temizlenerek kötü kokuya neden olan etkenler ortadan kaldırıldı.

Başkan Günel'den temizlik sözü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, temizlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Damlacık Deresi'nde biriken atıklar ve oluşan pis koku nedeniyle vatandaşlarımızdan şikayetler alıyorduk. Hemen ekiplerimize talimat vererek dere yatağının temizlenmesini sağladık. Bu tür çalışmalara 7/24 devam edeceğiz ve kentimiz her köşesinin tertemiz olmasını sağlayacağız." dedi.

Yaklaşan bayram ve turizm sezonuna hazırlık

Başkan Günel, yaklaşan Kurban Bayramı ve turizm sezonu öncesi kent genelinde temizlik çalışmalarının hızlandırılacağını da sözlerine ekledi. Günel, "Bayram ve turizm sezonu öncesi kentimizi pırıl pırıl hale getirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve turistlerimizin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kuşadası'nda çevreye duyarlılık artıyor

Kuşadası Belediyesi'nin bu çalışması, kentin çevre duyarlılığına olan önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Belediye, vatandaşları da çevreyi korumaya ve temiz tutmaya teşvik ediyor