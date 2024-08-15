Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dilencilik yaparak vatandaşları rahatsız eden iki kişi, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek toplamda bin 954 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Bin 954 TL para cezası kesildi

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki halk pazarında gerçekleştirdiği devriye sırasında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşları rahatsız eden C.A. ve H.N. isimli şahısları yakalayarak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi gereğince her birine 977 TL olmak üzere toplamda bin 954 TL idari para cezası uyguladı.