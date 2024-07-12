Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in 2019 yılında göreve gelmesinden bu yana sıfır işgaliye politikasını kararlılıkla sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine hız verdi. Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri ile kent merkezindeki işletmelere yönelik yapılan denetimler çerçevesinde, özellikle Kaleiçi Bahar Sokak’ta bulunan işletmeler ziyaret edildi. Uyarılara rağmen işgaliye kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 5 işletmeye toplam 4 bin 885 lira para cezası kesildi. Kamuya ait alanları işgal ederek haksız kazanç sağlayan ve görüntü kirliliği yaratan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Başkan Ömer Günel’in sıfır işgaliye konusundaki bu kararlı tutumu, Kuşadası’nda daha düzenli ve estetik bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayan işletmelere yaptırımların süreceği belirtildi. Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki işgaliye sorununu çözmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.