Kuşadası'nda son dönemde kamusal alanlara yönelik artan vandal saldırılar, bu kez Kasım Yaman Arkeo Parkı’na yöneldi. Tarihi eserlerin sergilendiği parkta gerçekleşen tahribat, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarihi eserler tahrip edildi

Kuşadası'nda artan vandalizm vakalarına bir yenisi eklendi. Kasım Yaman Arkeo Parkı'ndaki tarihi eserler, bilinmeyen kişiler tarafından tahrip edildi. Kuşadası Belediyesi tarafından sergilenen arkeolojik eserler ve mimari yapı elemanları, saldırganlar tarafından zarar gördü. Olay anına ait güvenlik kameraları görüntüleri, vandalların tahribatını net bir şekilde ortaya koydu.

Vatandaşlardan tepki ve duyarlılık çağrısı

Vatandaşlar, yaşanan tahribat karşısında büyük bir üzüntü ve öfke yaşadı. Özellikle ailelerin, çocuklarını bu tür ortamlardan uzak tutmaları gerektiğini belirten vatandaşlar, vandalizme karşı duyarlılık çağrısında bulundu. “Tarihi eserlerimizin korunması bizim sorumluluğumuz” diyen vatandaşlar, kamusal alanların ve kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladılar.

Suç duyurusunda bulunuldu

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vandalizm olayının ardından suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, yaşanan olayla ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını ve benzer vakaların önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.