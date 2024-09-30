TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta henüz galibiyet yüzü göremeyen Kuşadasıspor'da, Bornova 1877'ye 3-2 mağlup olmanın ardından Teknik Direktör Bülent Ataman ile yollar ayrıldı. Stadının hazır olmaması nedeniyle maçlarını Tire yerine Didim'de oynayan siyah-beyazlı ekip, üst üste aldığı mağlubiyetlerle grupta son sırada kaldı.

Yönetim, Bornova maçının kaybedilmesinin ardından acil olarak toplandı ve sezon başından bu yana galibiyet elde edemeyen Ataman ile yolların ayrılmasına karar verdi. Kuşadasıspor'un yeni teknik direktörünün kısa süre içinde açıklanacağı belirtilirken, bu süreçte takımı Yardımcı Antrenör Özer Erdem çalıştıracak.