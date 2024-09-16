Belediye çalışanlarının maaşlarının yüzde 20’si oranında olan ikramiyelerin ilk kısmı temmuz ayında ödenmişti. 15 Eylül itibarıyla ikinci kısmı da hesaplara yatırılan ödemeler, personel tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak ödemelerle 2024 yılına ait tüm ikramiye ödemeleri tamamlanacak.

Başkan Eyüp Kahveci, yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması bizim önceliklerimizden biridir. Verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.