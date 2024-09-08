Kütahya Belediyespor U-16 Erkek Basketbol Takımı, İzmir'de düzenlenen Ege Cup Turnuvası'nda sergilediği başarılı performansla Kütahya'nın gururu oldu. Farklı illerden 8 takımın katıldığı turnuvada, Kütahya temsilcisi azim ve kararlılığıyla rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergileyerek ikinciliği elde etti.

Azimle gelen başarı

Turnuvada güçlü rakiplerine karşı sahada üstün bir performans ortaya koyan Kütahya Belediyespor U-16 Takımı, finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcuların sergilediği mücadele ve takım ruhu, Kütahya'da büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.