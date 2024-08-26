Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan 2024 yılı Haziran ayı kredi verilerine göre, Kütahya, Türkiye genelinde kredi kullanımı ve batık kredi tutarı açısından 40. sırada yer aldı. Kütahya’da toplam nakdi kredi tutarı 40 milyon 257 bin 567 TL, gayri nakdi krediler ise 8 milyon 836 bin 156 TL olarak belirlendi. Ödenemeyen kredi tutarı ise 539 bin 718 TL olarak açıklandı.

Geri ödenemeyen kredilerde artış

2024 yılında Kütahya'da kredi kullanımı artarken, geri ödenemeyen kredilerde de artış gözlendi. 2023 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, Kütahya'da geri ödenemeyen kredi oranının yaklaşık yüzde 1,2 arttığı görüldü. Türkiye genelinde batık kredi tutarı son bir yılda 165 milyar liradan 213 milyar liraya yükselirken, Kütahya bu artışta Türkiye ortalamasının altında kalarak nispeten daha iyi bir performans sergiledi.