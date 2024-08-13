Ziyaret sırasında, Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, muhtarlara teşekkür ederek, "Şehir bizim, takım bizim" anlayışıyla ilerledikleri bu yolda muhtarların desteklerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Destekleri devam edecek

Altınkaya, muhtarlara, sezon boyunca takımı ve şehri buluşturacak projelerle destek vereceklerini ifade etti. Bu desteklerin, takımın halkla daha yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olacağı ve yerel sporun gelişimine katkıda bulunacağı vurgulandı. Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ise, muhtarlar olarak takıma olan desteklerinin süreceğini ve Kütahya'nın sporla daha da güçlü bir şekilde anılacağını söyledi.