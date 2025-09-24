Eğitim programı, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve istihdam süreçlerinde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla planlandı. Eğitim süresince, kadınlara yönelik istihdam teşvikleri, pozitif ayrımcılık uygulamaları, işveren destekleri ve kadın çalışanların iş hayatındaki konumunu güçlendirecek politikalar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Program, katılımcılardan büyük ilgi görürken, iş dünyası temsilcileri ve kadın girişimciler için yol gösterici nitelikte bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonunda, katılımcılara eğitimle ilgili bilgilendirici materyaller sunuldu ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik ilerleyen dönemlerde benzer çalışmaların devam edeceği vurgulandı.