Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve firma yetkilileri arasında imzalanan sözleşme, 3 Ocak 2038 yılına kadar geçerli olacak.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, anlaşmanın şehre katkı sağlayacağını belirterek, "Terminalin daha modern ve işlevsel hale getirilmesi için akaryakıt ve LPG istasyonu inşa edilecek. Terminalin işletilmesi sürecinde, belediye olarak tüm haklarımızı takip edeceğiz ve 13 yıl sonunda otogar tekrar belediyeye devredilecek" dedi.

Bu anlaşmayla, terminalin modernize edilerek Kütahya halkına daha iyi hizmet vereceği ifade edildi. Başkan Kahveci, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.