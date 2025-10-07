Mezarlıkta zaman zaman alkollü kişilerin rahatsız edici davranışlar sergilemesi, ziyaretçilerin huzurunu kaçırıyor.

Ziyaretçiler Rahatsız

Mezarlığı ziyaret eden İbrahim Barakan, yaşadığı sorunları şu sözlerle aktardı: "Mezarlığa geldiğimde, bazı çeşmelerin bilinçsiz vatandaşlarca kırıldığını görüyorum. Bazen yasaklı madde kullananlarla karşılaşıyorum. Onları mezarlıktan uzaklaştırmam gerektiğinde bıçak çekip tehdit edenler bile oluyor." Barakan, mezarlığın ağaçlarının budanması ve çevresinin daha düzenli görünmesi gerektiğini belirterek, kendi çabasıyla bir bölümünü budamak istediğini ancak yetkililerin buna müsaade etmediğini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri Yetersiz

Barakan, mezarlığın korunaklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kameralar var ancak yeterli değil ve çalışıp çalışmadıkları da belli değil. Gerekirse bekçi bulunması lazım" şeklinde konuştu. Ziyaretçiler, mezarlıkta yaşanan bu tür olayların önüne geçilmesi ve daha güvenli bir ortam sağlanması için yetkililerden destek bekliyor. Tavşanlı mezarlığındaki bakım ve güvenlik eksikliklerinin giderilmesi, ziyaretçilerin huzurlu bir şekilde sevdiklerini anabilmesi adına büyük önem taşıyor.