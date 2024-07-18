Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine yakın Yaylacık ormanlarında çıkan yangın, öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanlarının Kelepir mevkiinde başladı. Yangını ilk fark eden Yaylacık kule görevlileri, durumu hızla Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi.

Kontrol altına alındı

Orman İşletme Müdürlüğü, yangına ilk müdahale aracını, 2 su tankerini, 10 orman işletme arazözünü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ile işçileri olay yerine sevk etti. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İnceleme başlatıldı

Yangın sonucu 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının kasıtlı olup olmadığını ve hangi koşullarda çıktığını tespit etmek için kapsamlı bir inceleme başlattı