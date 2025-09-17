Kütahya Valisi Musa Işın, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ait bilgilendirme tırını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kent merkezinde konuşlandırılan tır, vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, DASK ekipleri burada deprem bilinci, sigortanın önemi ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme yaptı.

Vali Musa Işın’a, kurumun sigortalılık oranları, vatandaşlara sunulan hizmetler ve afetlere karşı alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ziyaret sırasında Vali Işın, sigortanın, doğal afetlerde yaşanabilecek maddi kayıpların önlenmesinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

DASK bilgilendirme tırının, Kütahya ve çevre illerde farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceği belirtildi. Vali Musa Işın, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek DASK ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.