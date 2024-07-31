Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde planlı elektrik kesintileri olacak. İşte, Kütahya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin listesi:

Altıntaş

Altıntaş ilçesinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi olacak. Etkilenecek bölgeler ve sokaklar:

Pusan Köyü Sokak



Not: Bu kesintiden sadece Sadıkkırı Köyü, GSM vericileri, Altıntaş GES 1, Altıntaş GES 2, Altıntaş GES 3, Altıntaş GES 4, Altıntaş GES 5, İhsan Torpil, Bülbüloğlu İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Salih Bülbüloğlu, Eşref Torpil, Kütahya Bel Doğalar Taş Kırma Tesisi, Haz Beton, Avea Doğalar Yakını, Hüseyin Sarı, Orhan Dumlu ve Akyapı İnşaat etkilenecek.

Elektrik kesintisi sırasında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar:

Elektrikli Cihazlar: Elektrikli cihazlarınızı koruma altına almak için kapatın ve fişlerini çekin.

Elektrikli cihazlarınızı koruma altına almak için kapatın ve fişlerini çekin. Yedek Güç Kaynağı: Kesinti sırasında acil durumlar için yedek güç kaynağı kullanın.

Kesinti sırasında acil durumlar için yedek güç kaynağı kullanın. Bilgilendirme: Elektrik kesintisi hakkında komşularınızı bilgilendirin ve olası bir acil durumda nasıl hareket edeceğinizi planlayın.

Kesinti planlandığı saatlerden önce tamamlanırsa elektrik daha erken verilebilecektir. Ancak, kesinti süresinin uzaması durumunda OEDAŞ tarafından vatandaşlara ek bilgilendirme yapılacaktır.

Kütahya'da elektrik kesintisi yaşanacak diğer bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgiler OEDAŞ'ın resmi internet sitesinden ve çağrı merkezlerinden öğrenilebilir. Kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için gerekli tedbirleri almanız önemle tavsiye edilir.

OEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların sabrını ve anlayışını bekler ve çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanacağını taahhüt eder.