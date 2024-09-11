Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlar, planlanan kesintilere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılırken, çalışmaların belirtilen saatler arasında tamamlanmaması durumunda kesintilerin uzayabileceği hatırlatıldı. Elektrik kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, OEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ( OEDAŞ ), Kütahya 'da yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı kesinti, sabah saat 09:00'da başlayıp 16:00'da sona erecek. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik, planlanan süreden önce de verilebilecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.