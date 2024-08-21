OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin belirli sürelerde gerçekleşeceği duyuruldu. İşte günün elektrik kesintisi detayları:

Merkez Kütahya'da Elektrik Kesintisi:

Saat: 11:00 – 14:00

11:00 – 14:00 Etkilenen Bölgeler: Kırgıllı Mahallesi: Adalı Sokak, Akyollar Cadde, Arılık Sokak, Aşkınalıgı Sokak, Basra Cadde, Çukurluk Sokak, Değirmenyolu Cadde, Dümrek Sokak, Eren Sokak, Fındıklı Dere Mevkii Küme Evler, Fındıklık Sokak, Fırınlı Sokak, Gülağacı Sokak, Güneş Enerji Panelleri-1 Küme Evler, Güneş Enerji Panelleri-2 Küme Evler, Hekimoğlu Sokak, Kabristan Sokak, Karaardıç Sokak, Karakoyun Sokak, Kayabaşı Cadde, Kırgıllı Yolu Cadde, Kocabas Sokak, Kocakır Küme Evler, Körkuyu Sokak, Kuyubaşı Cadde, Mansur Sokak, Pınarayağı Sokak, Selektör Sokak, Şehit İbrahim Karadeli Cadde, Yetim Sokak, Zıgneti Sokak, Fındıklı Dere Mevkii Cadde Çalca Mahallesi: 1. Çalca Sokak, 10. Çalca Sokak, 11. Çalca Sokak, 12. Çalca Sokak, 13. Çalca Sokak, 14. Çalca Sokak, 15. Çalca Sokak, 16. Çalca Sokak, 17. Çalca Sokak, 18. Çalca Sokak, 19. Çalca Sokak, 2. Çalca Sokak, 3. Çalca Sokak, 4. Çalca Sokak, 5. Çalca Sokak, 6. Çalca Sokak, 7. Çalca Sokak, 8. Çalca Sokak, 9. Çalca Sokak, Ahmet Özten Cadde, Arafat Cadde, Dolamit Açık Ocağı Cadde, Esenler Cadde, Eskişehir Karayolu Bulvarı, Eskişehir Yolu Kümaş Tesisleri Küme Evler, Kırgıllı Yolu Cadde, Ramazan Özen Cadde, Soğukhava Depoları 2. Kısım Küme Evler Yeni Bosna Mahallesi: 1. Yenibosna Sokak, 10. Yenibosna Sokak, 11. Yenibosna Sokak, 12. Yenibosna Sokak, 13. Yenibosna Sokak, 14. Yenibosna Sokak, 15. Yenibosna Sokak, 16. Yenibosna Sokak, 17. Yenibosna Sokak, 18. Yenibosna Sokak, 2. Yenibosna Sokak, 3. Yenibosna Sokak, 4. Yenibosna Sokak, 5. Yenibosna Sokak, 6. Yenibosna Sokak, 7. Yenibosna Sokak, 8. Yenibosna Sokak, 9. Yenibosna Sokak, Asım Yakış Cadde, Eskişehir Karayolu Bulvarı, Osman Çakıcı Cadde, Yenibosna Yolu Cadde



Tavşanlı Kütahya'da Elektrik Kesintisi:

Saat: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Etkilenen Bölge: Erikli - Kızılarman (Tabaklı)

Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için önceden hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor. Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için OEDAŞ'ın resmi duyuruları takip edilebilir.