Toplantıya; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcısı Harun Kazez, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2025 yılı ilk 8 aylık faaliyetleri ve istatistikleri komisyon üyelerine sunuldu. Çağrı karşılama oranları, vatandaşlardan gelen talepler, kurumların ortak işleyişleri, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve yerel yönetimlerin katılımıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının artırılması, eğitim kurumlarında tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.