Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Müftülüğünün organize ettiği “Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz” programı kapsamında “Cami, Çocuk Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi. Merkez Yeni Camii’nde düzenlenen programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kütahya Müftülüğü Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca ekibi, Cami Çocuk Koordinatörleri Kadriye Çakmak, Osman Aslan, Rukiye Aslan, Kur’an Kursu öğreticileri, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin açılış konuşmasıyla başlayan programda, çocuklar Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Ardından cemaatle namaz kılınarak salavatlar ve ilahiler eşliğinde toplu dua edildi. Çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve manevi değerleri eğlenceli bir şekilde anlatmak amacıyla Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisi sahnelendi.

Etkinlik, İmam Hatip Adem Pekedis’in sunumu ve çocuklara ikram edilen pamuk şeker dağıtımıyla sona erdi. İlçe Müftüsü Hasan Serçe, etkinliğin amacının çocukları camiye alıştırmak ve manevi değerleri eğlenceli bir atmosferde öğretmek olduğunu belirterek, bu tür programların devam edeceğini ifade etti.