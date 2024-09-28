Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla cayrokopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, sürücülerde algılanan yakalanma riskini üst düzeyde tutmak ve trafik kurallarına uyumu artırmak hedeflendi.

Havadan yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne toplam 36 bin 41 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan 2 araç trafikten men edilerek yola devam etmeleri engellendi. Jandarma ekipleri, trafik düzeninin korunması ve güvenli sürüş koşullarının sağlanması için bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.