Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, Doç. Dr. Cevat Söylemez ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan tarafından verilen eğitimler, şoförlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladı. Konferans salonunda gerçekleşen eğitimlerde, iletişim teknikleri, stres yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Başkan Kahveci'den Destek

Eğitim programında konuşan Başkan Eyüp Kahveci, bu tür eğitimlerin şoförlerin vatandaşlarla olan etkileşimlerinin kalitesini artıracağını belirtti. Kahveci, "Hepimiz halka hizmet ediyoruz ve halktan kendimizi soyutlayamayız. Bu eğitim programı, şoförlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Başkan Kahveci, ulaşım hizmetlerinin belediyelerin esas beş görevinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz daha iyi hizmet sunabilmek için buradayız. Kütahya'mıza hizmet etme noktasında gayretimizi daha da artırarak hep beraber yol alalım" diye konuştu.