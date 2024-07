Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayali daire satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 ev satış sözleşmesi, çeşitli banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin İfadeleri ve Adli Süreç

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası, karı koca oldukları belirtilen H.E. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.E., M.Ö., M.Ö.Y., E.İ.K. ve Ö.V.Ç. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.