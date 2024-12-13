Açılışa Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Rönesans Eğitim Vakfı Müdürü Gül Daşdanbek, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Eğitime Katkıda Yeni Bir Adım

Açılış töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu tür projelerin eğitime katkısını vurgulayarak kütüphanenin çocukların hayal dünyasını geliştirmede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Başyiğit, "Düşler Odası Kütüphanesi, çocuklarımızın öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak, hayal güçlerini geliştirecek ve okuma alışkanlıklarını destekleyecek bir alan olarak tasarlandı. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Yerli Malı Haftası’na Anlamlı Etkinlik

Açılışın ardından, Tutum, Yatırım, Türk Malları Haftası kapsamında bir sergi düzenlendi. Sergide, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan yerli ürünler tanıtıldı. Etkinlik, öğrencilere yerli malı kullanmanın önemi ve tasarruf bilinci kazandırmayı hedefledi.

Rönesans Eğitim Vakfı Müdürü Gül Daşdanbek ise yaptığı açıklamada, kütüphane projesinin yanı sıra yerli malı bilinci gibi değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine değindi.

Kültürel ve Eğitimsel Farkındalık Artıyor

Yunus Emre Anaokulu’nda hayata geçirilen bu anlamlı projeler, Kütahya’nın eğitim ve kültür alanındaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlıyor. “Düşler Odası Kütüphanesi” ve diğer etkinliklerle, çocuklara okuma alışkanlığının yanı sıra bilinçli tüketim ve yerli ürünlere yönelme alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Bu tür projelerin, Kütahya’da eğitim ve kültür alanında farkındalık oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.