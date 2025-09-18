Geceye, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Ertekin ve Kemalettin Ekici, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İsa Kahraman’ın edebiyat yolculuğu anlatıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kütahya’nın önemli kalemlerinden İsa Kahraman’ın edebi kişiliği, eserleri ve yaşam öyküsü üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Şairin hayatından kesitler paylaşılırken, katılımcılar Kahraman’ın edebiyat dünyasına kattığı değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Duygu dolu şiirler geceye renk kattı

Etkinliğin ilerleyen bölümünde sahne alan sanatçılar, “Ateşte Açan Şiirler” temalı performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Okunan şiirler ve seslendirilen eserler, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Başkan Kahveci’den teşekkür belgesi

Programın sonunda Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, geceye katkı sağlayan sanatçılara ve İsa Kahraman’a teşekkür belgelerini takdim etti. Başkan Kahveci, edebiyatın ve sanatın toplumun birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Kütahya olarak kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Gece, sanatseverlerin uzun süre alkışladığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.