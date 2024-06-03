Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpan otomobil, iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer ve yolcusu Kamil Lama yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anının Detayları

Kaza, saat 03.00 sularında Tavşanlı ilçesindeki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Ali S. yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdulbaki Usluer’in kullandığı 43 HF 389 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça olurken, arkasındaki Kamil Lama olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet Sürücüsü de Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, Usluer yolda hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Usluer, genç yaşta trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali S. gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ali S.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaza Yerinde İnceleme ve Soruşturma

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kazanın meydana geldiği kavşakta, trafik ışıklarının çalışır durumda olduğu ve otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

Trafik Kazalarının Önlenmesi İçin Çağrı

Bu tür üzücü kazaların ardından, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı. Kırmızı ışık ihlali ve hız gibi trafik kurallarının ihlal edilmesi, kazaların en büyük sebepleri arasında yer alıyor. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli sürüşün kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.