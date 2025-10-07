80. Yıl Özel İdare İlkokulu’nda düzenlenen “Geleceğin Okulunu Tasarlıyorum” temalı sergi, öğrencilerin hayal gücüyle şekillenen yenilikçi eğitim tasarımlarını sergiledi.

Kütahya 80. Yıl Özel İdare İlkokulu’nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin “Yaşam Becerileri” projesi doğrultusunda hazırladığı “Geleceğin Okulunu Tasarlıyorum” temalı sergi büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geleceğin eğitim ortamlarını kendi hayal güçleriyle tasarlayarak, yenilikçi fikirlerini Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile paylaştılar.

Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Şube Müdürü Mustafa Topuz katılım sağlarken, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikte hazır bulundu. Öğrenciler, projelerini bizzat tanıtarak, sürdürülebilir enerji kullanımı, teknolojik sınıflar, doğayla iç içe eğitim alanları gibi konularda hazırladıkları tasarımları sundular.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, projeleri dikkatle inceledikten sonra, “Sizlerin hayal gücüyle şekillenen projeleri görmek bizleri çok mutlu etti. Eğitimin geleceğini sadece bilgiyle değil, üreterek ve keşfederek inşa eden bireyler olarak yetişmeniz çok kıymetli. Sizler, geleceğin eğitim sistemini şekillendirecek nesillersiniz” diyerek öğrencilere övgülerde bulundu.

Etkinlik, “Yaşam Becerileri Projesi”nin bir parçası olarak, öğrencilerin yenilikçi düşünme, problem çözme ve tasarım becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.