Kütahya’da görme engelli bireylere yönelik ilk yardım kursu düzenlendi. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların acil durumlarda kendilerine ve çevrelerindekilere daha bilinçli şekilde yardımcı olabilmesini amaçlıyor.

Halk Eğitim Merkezi binasında Uzman Eğitmen Kevser Sargun tarafından verilen kursta, özellikle çarpma, düşme ve yaralanma gibi durumlarda uygulanabilecek ilk yardım teknikleri anlatıldı. Temel ilk yardım müdahaleleri katılımcılarla birebir uygulamalı olarak gösterildi.

Kursa katılan görme engelli bireyler, eğitim sayesinde günlük hayatta karşılaşabilecekleri acil durumlara daha hazırlıklı olacaklarını belirtti. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurgulayarak desteklerinden dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferit Hatipoğlu’na ve İlk Yardım Eğitmeni Kevser Sargun’a teşekkür etti.